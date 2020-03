Famiglie bisognose a Serra, Polito: “Il Comune si attivi subito per l’acquisto di buoni spesa e di generi alimentari”

“Mi preme ringraziare il commissario del Comune di Serra San Bruno, Salvatore Guerra, che in questo momento di emergenza nazionale si sta impegnando per la nostra comunità con grande puntualità”. L’ex consigliere comunale Cosimo Polito segue “con attenzione” la situazione sanitaria nella quale si trova la città della Certosa, ma volge anche lo sguardo all’aspetto economico e a quello sociale.



“Alla luce delle risorse attribuite a Serra (circa 64.000 euro messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile) per la solidarietà alimentare – aggiunge – che sono utilizzabili per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’apposito elenco o per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità, invito il commissario ad attivarsi con la consueta prontezza in modo da poter dare una boccata d’ossigeno alle famiglie che si sono ritrovate a vivere in condizioni di estrema difficoltà”.