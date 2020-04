Famiglie bisognose a Serra, la cooperativa “La Samaritana” promuove l’iniziativa “Lo scontrino sospeso”

La cooperativa “La Samaritana” ha promosso a Serra San Bruno l’iniziativa “Lo scontrino sospeso”, un sostegno concreto per chi in questo periodo è in difficoltà.





Al momento ha aderito il supermercato Coop sito in Serra San Bruno.

I cittadini possono donare ai supermercati aderenti al progetto quote da 5 euro in su, che verranno raccolte all’interno di una cassa speciale presso il punto vendita e chiamata “Lo scontrino sospeso”.

Con i fondi raccolti si darà vita a speciali bonus da 30 euro per nucleo familiare a settimana, che potranno essere utilizzati presso il punto vendita.

“Ci auguriamo – hanno commentato i promotori – che il progetto possa diventare un punto di riferimento per le famiglie che si troveranno a vivere le prossime settimane con inevitabile preoccupazione. È uno strumento di gratitudine e di solidarietà fattiva per coloro che sceglieranno di destinare quello che possono a chi ha meno certezze in questo momento. Le donazioni sono partite oggi: coloro che invece vogliono usufruire del bonus, sono pregati di contattare il seguente numero di telefono 3668941860 entro lunedì 6 aprile”.