Falvo alla Procura di Vibo, Nesci: “È un profondo conoscitore delle dinamiche criminali del territorio”

“Apprendo con immenso piacere della proposta di nomina che la Quinta Commissione del CSM ha espresso in favore del magistrato Camillo Falvo quale prossimo procuratore della Repubblica di Vibo Valentia. Ad un anno dalla scomparsa dell’ex procuratore, il dottor Giordano Bruno, avvenuta nel dicembre 2018 durante il quale la provincia del Vibonese ha sofferto di un grave vuoto istituzionale, finalmente è stato indicato un magistrato profondo conoscitore delle dinamiche criminali del territorio”.



La riflessione è della deputata Dalila Nesci che aggiunge: “come già evidenziato nel testo di una mia interrogazione, presentata alla Camera lo scorso 25 giugno, quella di Vibo Valentia si posiziona al primo posto, tra le Province italiane, per numero di tentati omicidi, omicidi volontari ed altri gravi delitti, che ne fanno una delle più pericolose a livello nazionale”.

“Ne deriva – rileva l’esponente del Movimento 5 Stelle – che, in un siffatto panorama criminale, la nomina di una figura autorevole come quella di Falvo alla guida della Procura di Vibo Valentia potrebbe avere ricadute positive per il futuro sviluppo del tessuto sociale, politico ed economico del territorio in questione. È necessario che tutte le istituzioni, ed in particolare quelle presenti a livello locale – sottolinea Nesci – assumano credibilmente le responsabilità di cui sono investite al fine di risollevare le condizioni del Vibonese, prostrato da attività ‘ndranghetiste ed afferenti alla massoneria deviata, che stanno progressivamente impoverendo e spopolando il nostro territorio”. “L’esperienza di Falvo e il ruolo da lui ricoperto in numerose inchieste svolte in ultimo presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro -conclude la deputata – ne anticipano l’incisività e l’efficacia che, sono certa, caratterizzerà la sua attività d’inchiesta sul nostro territorio, ingenerando fiducia nella comunità per il ristabilimento dei principi di legalità e giustizia”.