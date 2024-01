Falsa testimonianza all’Autorità giudiziaria: prosciolta una donna di Serra San Bruno

Il Tribunale di Vibo Valentia presieduto dal Giudice Conte ha prosciolto C.G. la quale, ad avviso della Procura di Vibo Valentia, avrebbe, in qualità di testimone, dichiarato il falso all’Autorità giudiziaria nell’ambito di un contenzioso civile.

L’accusa veniva mossa a seguito di dichiarazioni rese nel giugno 2021 che, a parere della Procura, erano smentite da un altro testimone che nell’assunto del suo narrato, escludeva la presenza dell’imputata sul luogo in cui si era consumato il fatto.

In data odierna, si è celebrata l’udienza predibattimentale, introdotta dalla nuova riforma Cartabia, che impone al giudicante di valutare l’idoneità delle accuse nonché la previsione di una ragionevole condanna futura in caso di rinvio a giudizio.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Ilario Cosimo Tripodi del Foro di Catanzaro, ha fatto presente al Giudice, che l’attività d’indagine ha consegnato una serie di contraddizioni sulla scorta delle quali non è stato possibile fondare il presupposto di responsabilità del reato contestato.

Decisive, per la ricostruzione del fatto, sono state le fasce orarie, grazie alle quali è stato possibile dimostrare che l’imputata era presente al momento del fatto e che la propria dichiarazione si è palesata veritiera.

All’esito della camera di consiglio, il Giudice, accogliendo le argomentazioni della difesa, ha emesso sentenza di non luogo a procedere per insussistenza di elementi a carico che si sono resi inidonei per una possibile, eventuale e ragionevole previsione di condanna.