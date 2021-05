Falcomatà deruba il passato per fottere il futuro

Ma sì, in fondo, anche nella vita privata proviamo a farlo tutti, chi più chi meno, ma sempre con una riuscita esilarante: quarantenni che, con effetti disastrosi, giocano a fare i sedicenni, affrontando la noia quotidiana dall’alto di una nuvola fanciullesca elevata quanto basta per nascondere agli occhi la polvere accumulatasi nel passato e proteggersi dalle preoccupazioni per un futuro sempre là, acquattato minaccioso dietro volti dal sorriso affilato e dal fascino di parole da rinnegare; settantenni che, resistendo strenuamente all’incedere inesorabile dell’età, si dimenano ed angustiano in un eterno presente avvolgente nella nebbia accadimenti lontani nella mente impossibilitata in questo modo a distinguere l’accaduto dall’avvenire.

In sostanza, anonime diete emotive che, pur di sopprimere suggestioni personali, si amputano di istinto e identità. Ed il congegno psichico azionato dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presenta un identico meccanismo: provare a sterilizzare il passato per fottere, e fottersi, il futuro, L’operazione di maquillage alle proprie idee, un miscuglio di divergenti verità di comodo di cui nella quotidianità ci avvaliamo pur di rimanere a galla nel mare magnum di delusioni e vuoti da colmare, è, infatti, la cifra politica di un Primo Cittadino che, arraffando disordinatamente nei cassetti pieni di modelli e pensieri di altra epoca ed altre figure, pesca qualcosa da indossare, sebbene con la taglia sbagliata, pur di non mostrare le propria nudità cultural-intellettive. L’inaugurazione di una scalinata e di un piazzale, da ribattezzare (col potere di chi non sa usare le parole) Waterfront, è un’attività di bottega per i mestieranti che seguono fedelmente la mistica delle apparenze profetizzata da Falcomatà. E’, dunque, naturale, in questo gioco degli specchi rotti, in questo lungo corridoio arredato con espedienti e tranelli, che appaia un tabellone recante la dicitura Centro Polifunzionale. Un audace azzardo rivoluzionario progettato dallo studio della compianta archistar Zaha Hadid, tassello immaginifico del Waterfront DOC escogitato da Giuseppe Scopelliti e che adesso viene esposto al pubblico sprovveduto come “opera di PROSSIMA realizzazione”. Se non fosse che l’immagine campeggia davanti all’ingresso dell’osceno vilipendio alla città chiamato Lido Comunale, qualcuno, tra i più imbranati sostenitori del sindaco, potrebbe anche crederci. “PROSSIMA”, lasciando vagheggiare che da qui a poco chi da anni non riesce a mettere assieme quattro assi di legno sul Ponte Calopinace sarà capace di offrire al mondo una sontuosa meraviglia. Un trabocchetto, l’ennesimo, nel quale far incespicare citrulli avvezzi all’idiozia ed ai quali sabato pomeriggio faranno da degnissimo contorno, oltre a domestici scodinzolanti e servette compiacenti, anche i falsi oppositori che si producono in orgasmi multipli quando chiudono gli occhi e fantasticano di essere guardiani degli interessi del popolo, non essendosi ancora resi conto che la realtà li ha tramutati in cani da guardia del padrone pro tempore.