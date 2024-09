Facilitazione digitale, proseguono le attività di formazione nel punto “Fodi’s” a Serra San Bruno

È operativo su via De Gasperi uno dei due punti di facilitazione digitale attivati a Serra San Bruno grazie alla Misura 1.7.2. del Pnrr. Il punto, gestito dall’ente del Terzo Settore “Fodi’s” a seguito dell’Avviso pubblicato dall’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno, offre servizi personalizzati per aiutare i cittadini a diventare autonomi nell’uso di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati. Oltre alla formazione personalizzata è prevista la formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, e la formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona.

Centrale è la figura dei facilitatori digitali che, con le loro competenze, forniscono il necessario supporto per far sviluppare le competenze digitali.

Sono inoltre previsti dei punti di facilitazione itineranti che permetteranno di raggiungere i comuni più piccoli e le aree periferiche e le categorie più fragili. Obiettivo di ogni punto di facilitazione è quello di formare almeno 791 cittadini.