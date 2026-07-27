Fabrizia, verso l’inaugurazione del percorso murales di Esopo: lo spettacolo delle opere dello street artist Matteo Lupia

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Fazio, svelerà nella prima decade di agosto il percorso murales di Esopo, con le più belle e significative storie dello scrittore greco raccontate per immagini. I numeri, ancora provvisori, sono eccezionali: venti murales con almeno 80 metri lineari di percorso. “Prima – spiega il primo cittadino – era tutto ammalorato, ora è colorato: che metamorfosi. È rigenerazione urbana che sarà celebrata con due giorni di festa (6 e 10 agosto) all’insegna della restanza e cittadinanza attiva”. Dietro le splendide opere d’arte, uno street artist che non ha bisogno di troppe presentazioni: Matteo Lupia. È l’ideatore dei dipinti murali in quel di Belcastro, diventato in pochi mesi il borgo delle favole e uno dei paesi più visitati della Calabria. Ora il suo genio artistico scrive una pagina di storia di riscatto a Fabrizia. Nulla è improvvisato: da settembre Fabrizia proporrà il percorso dei murales di Esopo alle scuole. Sono immagini di animali che raccontano i tratti psicologici degli esseri umani: una cultura trasversale che non tedia mai.