Fabrizia, una serata di discoteca anni 2000 per far rivivere emozioni e ricordi

L’associazione socio-culturale “Sei di Fabrizia se… Eventi”, ufficialmente costituita nel 2017 ma attiva già dal 2014, nasce da un gruppo Facebook fondato proprio in quell’anno. La risposta calorosa della gente e il seguito crescente hanno spinto le fondatrici — quattro sorelle e un nipote — a trasformare quella passione in un impegno concreto. Negli anni si sono aggiunti anche i nipoti più giovani, che oggi sono parte integrante dell’organizzazione.

Dal primo grande evento, “Sei di Fabrizia se”, che ha animato le vie del borgo, alle sagre, ai mercatini e ad altre iniziative di successo, il cammino dell’associazione è stato sempre segnato da entusiasmo e voglia di fare. Dopo una pausa forzata, quest’anno, il 17 agosto, i ragazzi dell’associazione hanno deciso, con il sostegno di tutti, di riportare “la magia” delle serate estive nel cuore del paese.

La serata, dal titolo “Sei di Fabrizia se – Una sera d’estate: discoteca anni 2000”, sarà un momento di musica, drink e divertimento, ma soprattutto un segnale forte: l’associazione è più viva che mai.

Anche nei momenti in cui gli eventi dal vivo si sono fermati, l’associazione “Sei di Fabrizia se… Eventi” non ha mai smesso di essere presente nella vita del paese. Grazie ai social, ha continuato a far vivere e riscoprire Fabrizia attraverso contenuti travolgenti: dalle poesie di Carla Tassone, spesso dedicate al borgo e alla sua gente, alle ricette tipiche locali, dalle foto storiche a quelle più recenti, fino alle notizie e ai consigli utili per chiunque ne avesse bisogno. Un lavoro silenzioso ma costante, che ha tenuto unito il filo tra passato e presente, rafforzando il legame con la comunità.

L’appuntamento è quindi domenica 17 agosto alle ore 22:00, in via Barco. Sarà l’occasione per rivivere il passato e il presente e per tornare a condividere momenti unici.

L’associazione ringrazia “il Comune di Fabrizia, gli sponsor, Loris Tassone e Davide Tassone (fratello e zio dei ragazzi organizzatori), Wilma Tassone, il Servizio di Volontariato di Fabrizia con a capo Roberto Montagnese e tutti coloro che credono in questo progetto”.