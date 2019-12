Fabrizia, tutto pronto per l’evento “Natale 2019”

Tutto pronto a Fabrizia per l’evento “Natale 2019” che si terrà domani, organizzato dall’associazione socioculturale “Sei di Fabrizia Se” e finanziato dall’Amministrazione comunale di Fabrizia.



Soddisfatti si sono detti gli organizzatori “per l’entusiasmo di tutta la comunità e per le adesioni degli stand che faranno parte del mercatino in cui artigiani, hobbysti e amanti del cibo da strada faranno da capolinea nella piazza adiacente Via Vittorio Veneto”. Inoltre, ad allietare il pomeriggio con suoni natalizi ci saranno gli zampognari con la fanfarra di Sorianello e, per la gioia di grandi e piccini, l’associazione “Hakuna Matata” si esibirà nello spettacolo “Alla conquista della piazza”. Non mancheranno “Babbo e mamma Natale”, i folletti e i personaggi di “Frozen 2 Elsa e Anna”. Così, avrà luogo un pomeriggio all’insegna delle tradizioni culinarie e non, del divertimento e anche della promozione del territorio. L’associazione “Sei di Fabrizia Se” ci tiene a ringraziare Il sindaco Francesco Fazio, Rosita Daniele e tutta l’Amministrazione comunale, tutti coloro che hanno collaborato e collaborano per la riuscita dell’evento.

L’appuntamento è domani a Fabrizia dalle ore 14 in poi.