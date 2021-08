Fabrizia, sono 15 le persone positive al Covid

Cominciano ad assumere numeri non irrilevanti i contagi da Covid a Fabrizia. Secondo l’ultimo report del sindaco Francesco Fazio, le positività riscontrate tra tamponi rapidi e molecolari sono 15 (10+5). Domani mattina sarà effettuato un screening in piazza Aldo Moro per aggiornare la situazione. Il primo cittadino pertanto invita a rispettare le regole.