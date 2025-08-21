Fabrizia, scoperta piantagione di canapa indiana

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, prosegue la sua azione costante di contrasto alle coltivazioni illegali di stupefacenti. Nel pomeriggio di oggi, a Fabrizia, un’operazione congiunta dei Carabinieri della locale Stazione e dello Squadrone Eliportato Cacciatori, supportati dall’8º Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, ha permesso di scoprire una vasta piantagione di canapa indiana nascosta nel cuore del bosco.

In una radura di libero accesso, accuratamente schermata dalla vegetazione e dotata persino di un sistema di irrigazione automatizzato, i militari hanno rinvenuto 150 piante in pieno sviluppo vegetativo. L’Autorità giudiziaria, informata dell’esito dell’intervento, ha disposto la campionatura del raccolto e l’immediata distruzione mediante fuoco.

L’operazione condotta sul campo dai Carabinieri della Stazione di Fabrizia si inserisce in un quadro investigativo più ampio che conferma l’attenzione della Procura verso i territori montani, spesso scelti come rifugio per attività illecite. Un ulteriore segnale di quanto il controllo capillare del territorio unito alla sinergia tra le articolazioni dell’Arma, resti un argine fondamentale contro la diffusione delle droghe nella provincia vibonese.