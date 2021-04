Fabrizia, salgono a 37 le persone positive al Covid: una è ricoverata

Salgono a 37 le persone positive al Covid a Fabrizia: una di loro è ricoverata in ospedale. Lo comunica il sindaco Francesco Fazio che precisa che i tamponi eseguiti sono stati 78, mentre quello in attesa di esito sono 36. Quadro epidemico, dunque, ancora parziale ed in evoluzione, significativamente peggiore rispetto all’ultima rilevazione (17 positivi).

Il primo cittadino spiega inoltre che “la situazione è costantemente monitorata” e che “le persone sono tutte in buone condizioni e, grazie al tracciamento, sono in isolamento”. Fazio invita i cittadini a “rimanere nelle proprie case, uscire solo per estrema necessità, usare i dispositivi di sicurezza, mantenere il distanziamento sociale e procedere costantemente all’igienizzazione delle mani”.

“La variante che sta circolando sul territorio – aggiunge – ha una elevata contagiosità: è indispensabile, quindi, evitare qualsiasi contatto non necessario al di fuori del proprio nucleo abitativo. Rispetto ai contagi dell’ondata precedente – conclude – risultano esposte anche fasce di età molto più giovani”.