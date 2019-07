Fabrizia, sale la protesta per la viabilità disastrata: esposto alla Procura, raccolta firme e tessere elettorali [FOTO]

Stanchi di rischiare la vita o comunque gravi danni alle persone o alle vetture, stanchi di dover concorrere con le altre realtà in condizioni di gravi handicap, stanchi di veder trasformati semplici trasferimenti (per motivi di lavoro, salute, studio) in autentiche odissee, stanchi di veder annullati i propri sacrifici da imprevisti e difficoltà altrove inesistenti. I cittadini delle Serre non accettano più questa condizione di sottosviluppo e avviano azioni di protesta. Vogliono farsi sentire anche a livelli superiori a quello regionale, perché si sentono abbandonati, ignorati, isolati.



Questo malessere è esploso in maniera particolare a Fabrizia, dove è nato il comitato “Gli indignati speciali”. Il gruppo è partito da una campagna di sensibilizzazione sui social network, ma ha intenzione di passare subito alle azioni provocatorie e di contestazione.

Sul profilo Facebook, oltre alle testimonianze dei residenti, sono state postate foto riguardanti le segnalazioni – effettuate da ignoti – con frecce rosse delle buche, che sono inoltre state circoscritte con colori. Il presidente del comitato Domenico Demasi ha spiegato che “sarà avviata una raccolta firme ed una raccolta di tessere elettorali” e che “sarà presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed alle Istituzioni preposte”. Demasi è stato poi al centro di un intervista eseguita dal Tg regionale. Ciò che colpisce è la determinazione, la volontà di rompere il silenzio e gridare i disagi della gente. La comunità delle Serre, colpita da una forte emigrazione causata dalla carenza di lavoro e di servizi, muove i primi passi verso un nuovo modo di concepire la società: non più accettazione supina dell’arretratezza e del disinteresse, ma impegno civico per un domani in cui le nuove generazioni non siano obbligate a scappare.