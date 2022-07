Fabrizia, ritrovato senza vita il corpo di un 48enne

La comunità di Fabrizia è sconvolta per la tragedia verificatasi in località Celia, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Domenico Tassone. Secondo le prime ipotesi ed i primi accertamenti, il 48enne sarebbe caduto nel fiume Allaro anche a causa delle difficoltà di spostarsi in un’area impervia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 (èquipe costituita dal dottor Procopio, dall’infermiere Cirillo e dall’autista Pugliese) allertati dalla Centrale operativa di Vibo Valentia. A nulla è servita l’attivazione dell’elisoccorso poiché i sanitari, una volta giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dunque, è un’estate carica di lacrime per Fabrizia che, dopo l’incidente del maggio scorso, è costretta a piangere una nuova vittima.