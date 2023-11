Fabrizia, ripulite le aree pic-nic di località Faggio del Re. Fazio annuncia nuovi controlli

“Grazie ai volontari abbiamo ripulito le aree pic-nic di località Faggio del Re invase dalla spazzatura e raccolta tanta spazzatura lungo il ciglio della strada”. L’Amministrazione comunale di Fabrizia, guidata dal sindaco Francesco Fazio, esprime soddisfazione per l’azione ecologista messa in campo e annuncia iniziative di prevenzione per il futuro.

“Con ‘Puliamo il mondo’ – sostiene il primo cittadino – abbiamo concretizzato il primo invito alla partecipazione attiva di giovani e meno giovani nella lotta contro l’abbandono della plastica, contro i comportamenti ambientalmente scorretti e pericolosi, contro i cambiamenti climatici. Un ringraziamento va all’assessore comunale Enzo Iacopetta per aver organizzare l’iniziativa ed al consigliere comunale Mario Suppa Mario. Tutti noi ci impegneremo in queste iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale”. Fazio ha inoltre comunicato che sarà avviato il rafforzamento del sistema di videosorveglianza e saranno intensificati i controlli.