Fabrizia, rinasce la compagnia teatrale: domani in scena la commedia “Ciucciu lu pacciu”

Nacque quarant’anni fa e suscitò grande interesse, poi la piaga dell’emigrazione fiaccò quel movimento generato dalla passione. Ma ora, dopo quindici anni di inattività, la compagnia teatrale “Fabrizio Carafa” risorge su impulso di Leonardo Andrea Pasqualino e propone, per domani sera, in piazza Aldo Moro a Fabrizia, un nuovo spettacolo.

“All inizio – spiega Pasqualino – non c’era un vero e proprio progetto teatrale, il gruppo era nato un po’ per gioco, un po’ per rompere la monotonia estiva, un po’ per il desiderio di sperimentare nuove esperienze capaci di rafforzare il rapporto di amicizia tra i ragazzi fondatori. Poi quell’idea si concretizzò in un attività culturale e sociale che ben presto ottenne il riconoscimento di un intera comunità che, attraverso il teatro, rivedeva e riviveva le sue tradizioni, riscoprendo il senso di appartenenza e di identità e dando vigore alle radici di un mondo contadino che aveva plasmato con le sue credenze, il valore della fatica, la durezza del lavoro, la speranza di un riscatto, il modo di essere e di pensare”.

Il racconto di Pasqualino è carico di emozione: “nasceva un teatro popolare vivo che raccontava anche in chiave ironica il fatalismo spesso dominante, la rassegnazione ad un destino già segnato ed irreversibile, le contraddizioni tra un credo religioso esasperato e farcito di paganesimo e l’ipocrisia del vivere quotidiano caratterizzato da sentimenti non proprio di umanità e carità cristiana, invidie, gelosie, tradimenti, guerre familiari, ataviche passioni, fluttuavano come onde impazzite cadenzando il ritmo di un vivere stanco e senza speranza”.

Domani, dopo questo lungo percorso, con la regia di Natalino Manno, il gruppo (Giuseppe Suppa, Leonardo Andrea Pasqualino, Sabina Demasi, Maria Carmela Daniele, Mario Dimasi, Bernadetta Suppa e Lucia Demasi) metteranno in scena la commedia brillante in tre atti “Ciucciu lu pacciu) anche per creare momenti di svago e spensieratezza per la comunità.