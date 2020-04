Fabrizia, ricovero in ospedale per due persone già colpite da Coronavirus

Affanno e tosse persistenti per due persone di Fabrizia, i cui tamponi avevano dato esito positivo, sono i motivi del loro ricovero a scopo precauzionale nel reparto Malattie infettive dell’ospedale di Vibo Valentia. Non sono, dunque, in pericolo di vita.



Con il report quotidiano, il sindaco Francesco Fazio ha fatto sapere che altre 24 persone stanno aspettando l’esito dei tamponi (13, invece, i tamponi negativi).