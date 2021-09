Fabrizia, riaperta la scuola elementare di via Costa

Questa mattina alle 9.30 è stata riaperta la scuola elementare di Fabrizia sita in via Costa. La scuola era chiusa per i necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico, messi in atto dall’Amministrazione comunale, ed è stata consegnata alla comunità studentesca dal sindaco Francesco Fazio che ha voluto la realizzazione dei lavori.



La manifestazione, che ha compreso l’inaugurazione dell’anno scolastico, è cominciata con le parole dei bambini della scuola primaria, che hanno fatto riflettere i presenti sul valore dell’istituzione formativa generando commozione in tutti. Anche le parole del sindaco Fazio hanno sottolineato l’importanza della scuola e la necessità di avere un luogo sicuro in cui svolgere le attività didattiche. La dirigente scolastica Maria Carmen Aloe, interpretando i sentimenti comuni, ha espresso la sua gratitudine verso tutto il personale docente e i collaboratori che si sono adoperati per rendere possibile l’inizio dell’anno scolastico. Ha poi rimarcato il valore affettivo che lega Fabrizia al plesso scolastico di via Costa e ha auspicato che “il nuovo anno possa essere vissuto senza interruzioni, vista l’emergenza sanitaria da Covid ancora in corso, e che sia un tempo favorevole per la crescita umana dei ragazzi”. La dirigente, infine, ha invitato i ragazzi a dare il massimo di se stessi nel loro lavoro quotidiano. La cerimonia si è conclusa con la benedizione, impartita da don Ferdinando Fodaro e con il taglio del nastro. I bambini hanno fatto volare in cielo tanti palloni colorati segno dei loro sogni. All’evento erano presenti, oltre i componenti di tutto il mondo della scuola, anche i membri dell’Amministrazione comunale e l’architetto Bruno Ciconte che ha diretto i lavori di ristrutturazione.