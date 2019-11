Fabrizia, “Ramoscello d’Ulivo” solleva dubbi sul futuro dell’Ufficio postale

Seri dubbi sul futuro dell’Ufficio postale sono avanzato dal Gruppo “Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia” che vede con sospetto “il maldestro tentativo di trasformare l’apertura da tempo pieno in giorni alterni ed orario ridotto” e teme “una forma subdola e strisciante di sopperire a carenza di personale presso altri uffici con l’espediente del ricorso all’esecuzione di un intervento strutturale volto a penalizzare l’Ufficio Poste di Fabrizia creando disagi a tutti gli utenti”.



“Sta di fatto – sostiene la minoranza – che un cartello affisso sulla porta avvisa che l’ufficio rimarrà chiuso dal 18 al 23 novembre per consentire l’esecuzione di un intervento strutturale, ma di operai o ditte incaricate neanche l’ombra”. Da qui nascono una serie di considerazioni: “incomincia a serpeggiare nella popolazione preoccupazione e inquietudine per l’aumentare dei disagi che la chiusura sta provocando agli utenti, costretti a recarsi a Mongiana o Serra San Bruno percorrendo strade da terzo mondo”. Il gruppo “Ramoscello d’ulivo per Fabrizia” memore di quanto già accaduto con la chiusura della filiale della Bper, lancia “un grido di allarme, magari anche preventivo e in via precauzionale”, e richiama alle proprie responsabilità le Istituzioni preposte affinché “intervengano con la dovuta determinazione per accertare quanto e cosa sta accadendo alle Poste di Fabrizia” anche per “ridurre al minimo indispensabile i giorni di chiusura e i disagi che si stanno profilando”. “Terremo alta l’attenzione e seguiremo la vicenda da vicino – conclude il gruppo d’opposizione – per evitare che al danno della Banca si aggiunge la beffa dell’eventuale ridimensionamento o peggio ancora della chiusura dell’Ufficio postale di Fabrizia”.