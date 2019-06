Fabrizia. “Ramoscello d’Ulivo” fustiga Fazio: “Da quando è sindaco solo chiusure”

“Se la maggioranza pensa di trattare l’opposizione come un orpello si sbaglia di grosso e farebbe bene a riconsiderare la propria posizione, e quella di qualche consigliere comunale guascone e spiritoso che sui social si lascia andare a facile ironia, perché essa non abdicherà al proprio ruolo istituzionale che è quello di vigilare sull’operato della maggioranza, segnalando apertamente all’opinione pubblica tutte le sue malefatte”.

Il portavoce gruppo d’opposizione “Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia” Antonio Carè rimanda al mittente le accuse e passa al contrattacco.

“Certamente – sostiene – l’opposizione non si farà imbavagliare da amministratori che, allo stato, stanno dimostrando scarsa capacità amministrativa adottando atti (vedi delibera di G.C. n. 30 del 9/04/2019) fortemente discutibili. Da quando Fazio è sindaco non fa altro che ‘brillare’ per annunci, proclami e promesse mancate. E, intanto sotto la sua Amministrazione registriamo un dato di fatto: Fabrizia ha perso una banca storica e non sarà di certo un bancomat evoluto a sostituirla; registriamo la chiusura dello Sprar che ha fatto perdere ben 8 posti di lavoro; registriamo dopo 2 anni di Amministrazione l’assenza di una giornata di lavoro per i pochi cittadini rimasti; registriamo una massiccia emigrazione di intere famiglie e di molti giovani in cerca di prima occupazione; registriamo che dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 l’Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie. Questi sono ‘i meravigliosi risultati’ dell’Amministrazione Fazio! Sta raccontando Fake news ai cittadini fabriziesi che ormai però si sono resi conto del grande bluff e anche quegli estimatori che gli sono rimasti stanno rendendosi conto che dietro tutta quella propaganda si nasconde il nulla”.

La critica si sposta anche su azioni e comportamenti e Carè contesta alcune ricostruzioni del primo cittadino.

“Quanto al rilievo che il sindaco Fazio muove all’opposizione per non essere stata a fianco del Comitato civico – sottolinea – anche questa è un’altra delle sue tante bugie, atteso che, il gruppo ‘Ramoscello d’Ulivo’, sin da subito e precisamente in occasione della serrata delle attività commerciali del 23 gennaio 2019 ha espresso tutta la sua vicinanza offrendo e garantendo la più ampia disponibilità a collaborare sia nella raccolta delle firme sia nel richiamare l’attenzione delle Istituzione per impedire la chiusura della filiale Bper”. Altro tema è quello dei “locali siti in via Barco di proprietà comunale ridotti ad uno scempio”, relativamente ai quali Carè ricorda al sindaco Fazio che “ci sono diverse attività commerciali, ivi comprese Poste Italiane, tutti muniti di regolare agibilità dove, però, a differenza di Bper banca S.p.A. i conduttori pagano un regolare affitto al Comune”. L’esponente di minoranza constata poi “come la concessione gratuita alla Bper del locale per l’installazione del bancomat non è stato per andare incontro ai cittadini fabriziesi, che, nel frattempo per la stragrande maggioranza, hanno cambiato banca, ma per favorire una Società per Azioni che registra utili per centinaia e centinaia di milioni di euro all’anno. Ma ciò pare che al sindaco e a tutta la maggioranza interessi poco a tal punto da stigmatizzare una legittima presa di posizione dell’opposizione a cui veramente stanno a cuore le sorti del nostro paese. Ecco le motivazioni – conclude – che hanno spinto l’opposizione a richiedere la convocazione del Consiglio comunale, sede istituzionale per un confronto sui contenuti e non sulle chiacchiere da social”.