Fabrizia, pubblicati i bandi a sostegno delle imprese: i dettagli

Due importanti bandi volti a dare respiro all’economia locale sono stati pubblicati dal Comune di Fabrizia. Il primo, denominato “Bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsto dal Fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” è rivolto alle piccole e medie imprese svolte in ambito commerciale e artigianale.

Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili per erogazione di contributi a fondo perduto: “iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti”.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A, inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12 del giorno 19 gennaio 2024 inviando la documentazione necessaria tramite PEC all’indirizzo: protocollo.fabrizia@asmepec.it.

Il secondo, denominato “Bando nuove idee impresa e trasferimento di residenza – Fondo comuni marginali”, ha una dotazione finanziaria di 66.706,10 euro per “finanziare, a seguito di apposita procedura selettiva:

1) I primi cinque progetti di impresa risultanti dalla corrispondente graduatoria con un contributo a fondo perduto pari a 11.341,22 euro cadauno; 2) I primi due soggetti selezionati in ordine di arrivo al protocollo della domanda con allegata richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di Fabrizia, per un importo massimo di 5.000 euro cadauno”.

Possono partecipare al Bando le persone, con età minima di 18 anni, che in forma individuale o societaria intendono aprire nuove attività commerciali, agricole e artigiane, entro e non oltre trenta giorni dalla concessione del contributo a fondo perduto, nonché coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di Fabrizia, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Nello specifico, può partecipare sia chi intende aprire una nuova attività con partita Iva e facendo le iscrizioni richieste, sia chi ha già una partita Iva purché aggiunga alla stessa un codice Ateco nuovo. Si richiede residenza nel comune o disponibilità al trasferimento prima del ricevimento della risorsa finanziaria. Gli interessati non devono essere già beneficiari di altre misure nazionali, europee o regionali, nonché non aver già percepito il finanziamento per la stessa linea di intervento nella precedente annualità.

La domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’apposito formulario deve essere presentata entro le ore 14 del 19 gennaio 2024 e deve essere trasmessa con modalità telematiche all’indirizzo del comune: protocollo.fabrizia@asmepec.it oppure mediante consegna a mano al protocollo dell’Ente negli orari di apertura dell’ufficio.