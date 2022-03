Fabrizia, Psc pronto per l’approvazione in Consiglio comunale: la gioia del sindaco Fazio

“Dopo 21 anni il prossimo 30 marzo il Consiglio comunale di Fabrizia approverà il Documento definitivo del Piano strutturale comunale e dell’annesso Regolamento edilizio urbanistico e della Valutazione ambientale strategica”.Il sindaco Francesco Fazio esprime la propria soddisfazione per aver “portato a compimento un percorso iniziato ben quattro Amministrazioni fa” e ora giunto ad “una svolta”. Dunque, è stato centrato “un obiettivo storico, di vitale importanza”, che va “a beneficio di tutto il territorio comunale”.

“Il Psc – sostiene il primo cittadino – è uno strumento della pianificazione urbanistica generale che viene predisposto dal Comune sul proprio territorio per delineare le scelte strategiche di sviluppo e per tutelarne l’integrità fisica ed ambientale, nonché tracciare l’identità sociale, economica e culturale comunale. Prende in considerazione, tra le altre cose – precisa Fazio – la valorizzazione delle risorse esistenti ed il loro sviluppo economico e sociale, con grande attenzione agli aspetti della qualità urbana ed ambientale e della sostenibilità delle scelte”.

“Questo strumento – afferma ancora Fazio – ha il compito di promuovere la valorizzazione del territorio, attraverso la crescita sia edilizia che economica del paese. Inoltre, il Psc definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro territoriale regionale, dal Piano territoriale di coordinamento provinciale, e dal Piano di assetto idrogeologico.

Il primo comma dell’art. 20 della legge urbanistica definisce il Piano Strutturale Comunale come “lo strumento principale di pianificazione territoriale ed urbanistica a scala comunale il quale sostituisce il Piano regolatore generale come strumento di governo del territorio nell’ambito dell’intero comune”.

Fazio ringrazia il responsabile dell’area Tecnico-manutentiva per “aver preso a cuore e portato avanti in questi anni l’ambizioso progetto”, i membri della Giunta e i consiglieri di maggioranza per “l’impegno e la dedizione forniti in questo progetto come in tutti gli altri atti amministrativi” e “tutti i professionisti esterni (architetti, geologi, agronomi ed esperti vari) che a diverso titolo hanno apportato il proprio contributo al raggiungimento di questo storico traguardo”.