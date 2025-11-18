Fabrizia presente al congresso nazionale sullo sviluppo sostenibile dell’Appennino

Il sindaco Francesco Fazio e l’assessore Enzo Iacopetta sono stati presenti all’evento promosso presso la Camera dei Deputati per approfondire il tema dello sviluppo sostenibile e del futuro dei territori appenninici.

“Abbiamo partecipato con entusiasmo – spiega il primo cittadino – al congresso nazionale sullo sviluppo sostenibile dell’Appennino, organizzato dal coordinatore Enrico della Torre. Si tratta di un progetto che unisce cicloturismo, valorizzazione ambientale e promozione delle aree interne ed della nostra comunità.

“L’Appennino Bike Tour – precisa – parte dalla Liguria per arrivare in Sicilia, attraversando anche il comune di Fabrizia: è una ciclovia che fa conoscere a livello nazionale il nostro territorio e la nostra comunità. Riteniamo che con Legambiente al nostro fianco, si può fare davvero tanto. È nostra intenzione continuare a investire su ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri paesaggi, la nostra autenticità e una visione che guarda lontano. Il turismo sostenibile – conclude – è la strada giusta. Noi ci siamo, con coraggio e passione”.