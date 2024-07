Fabrizia, presentato il programma estivo: musica, cucina e cabaret al centro della scena

Sarà un’estate ricca di eventi con la musica che reciterà la parte della protagonista. L’Amministrazione comunale di Fabrizia, guidata dal sindaco Francesco Fazio, ha presentato la rassegna “R…Estate” che promette divertimento, momenti conviviali e di svago per grandi e piccini. Il primo appuntamento è per venerdì 2 agosto con la proiezione del documentario di Rosanna Mamone, l’ultimo il 23 agosto con “Il cervellone”. In mezzo tante serate gioiose: in particolare ci saranno le esibizioni canore di Samuel Malvaso (3 agosto), Povia (17 agosto), Eugenio Bennato (18 agosto) ed il cabaret con Franco Neri (12 agosto).

“Cultura, giovani e famiglie. Sono queste le linee guida – ha spiegato il primo cittadino – su cui ho chiesto a consiglieri ed assessori di lavorare per strutturare il programma estivo. Devo dire che abbiamo avuto una buona risposta anche dai locali del nostro paese. Questo calendario, ricco e articolato, nasce dalla voglia di dare il meglio di sé per Fabrizia e per chi la ama. Ma l’estate fabriziese – ha concluso – è stata concepita anche per intercettare i gusti e le aspettative di un pubblico sempre più vasto”.