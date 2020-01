Fabrizia, prende piede “la dichiarazione di non voto”: la protesta del Comitato “Indignati speciali”

In quella frase c’è “l’indignazione dei commercianti”, ma anche “la rabbia di chi lavora senza diritti garantiti e lo sdegno di chi ama la propria terra e non vuole abbandonarla”. La “dichiarazione di non voto”, proposta dal Comitato “Indignati speciali” traduce “l’indignazione di un paese che rischia di sparire a causa dell’abbandono delle istituzioni politiche”.



Il borgo montano è quello di Fabrizia, centro attraversato dal fiume Allaro e colpito dallo spopolamento causato dalla mancanza di lavoro, dove le famiglie compiono “tanti sacrifici” ma devono fare i conti con “i sogni infranti”.

La delusione, però, non ha prodotto scoraggiamento, perché il Comitato guidato da Domenico Demasi non intende rinunciare ai diritti. Anzi, ha promosso una serie di iniziative per attirare l’attenzione delle Istituzioni e stimolare le attività da intraprendere: in particolare, ha denunciato il pessimo stato della viabilità riuscendo a far concretizzare un’iniziativa in Prefettura alla presenza dei rappresentanti degli Enti potenzialmente coinvolti.

L’opera di pubblicizzazione della “dichiarazione di non voto” – che consiste “nel recarsi alle urne, esibire la tessera elettorale ed il documento d’identità e, al momento della registrazione della presenza e della consegna della scheda, dichiarare “io non voto perché nessuno mi rappresenta” – parte da lontano e sintetizza il concetto secondo cui “chi non protesta non può lamentarsi”. Secondo il Comitato, che è riuscito a far esporre il volantino relativo alla protesta in numerosi locali, “i problemi non si risolvono abbandonando la Calabria, ma partecipando attivamente al cambiamento” e, dunque, serve un’azione forte per far sentire la voce delle popolazioni dell’entroterra.