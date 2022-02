Fabrizia piange Giacomo Latassa: scomparse un punto di riferimento per il settore delle acque minerali

Giacomo Latassa non c’è più. L’imprenditore di Fabrizia è scomparso nella giornata di ieri, lasciando un senso di vuoto nella comunità dell’entroterra vibonese. Forgiatosi nell’azienda paterna operante nel settore delle bevande gassate sin dal 1938, Latassa ha gradualmente accresciuto le sue conoscenze e rafforzato il suo spirito imprenditoriale fondando negli anni ‘90 il marchio Fabriella. In una terra difficile, ha dato vita ad un’azienda di successo che ha prodotto una risposta importante in termini lavorativi alla collettività locale. È rimasto al timone aziendale fino al 2011, ponendosi come punto di riferimento per il campo delle acque minerali soprattutto del Mezzogiorno. La Fabriella Group – che gestisce l’estrazione e l’imbottigliamento delle acque – è adesso portata avanti dai figli e fornisce i prodotti di qualità “Fabrizia” e “Serricella”. Inoltre, in Emilia Romagna è presente il marchio “Fonte dei marchesi”. Rimane non solo sul suo ricordo, ma anche il suo contributo per la crescita economica e sociale dell’area delle Serre.