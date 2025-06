Fabrizia piange don Raffaele Latassa, il “sacerdote dal cuore grande”: 50 anni al servizio della comunità

La comunità di Fabrizia è in lutto per la scomparsa di don Raffaele Latassa, storico parroco del paese, che per quasi cinquant’anni ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e dei suoi fedeli. Un uomo di fede profonda, dal “cuore grande” e dallo spirito silenziosamente operoso, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Don Raffaele si è spento nei giorni della festa di Sant’Antonio, in un momento in cui la luce della fede si fa più intensa nei cuori dei credenti. Per molti, questa non è stata una semplice coincidenza, ma un segno, quasi una risposta, di quella Provvidenza che lui stesso ha saputo testimoniare con umiltà e dedizione.

Come Sant’Antonio, anche con Raffaele ha speso ogni giorno della sua vita per il Vangelo, per chi cercava conforto, comprensione, perdono. È stato un prete amato, soprattutto da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Le sue parole, semplici ma profonde, e i suoi gesti, spesso nascosti ma pieni di carità, hanno toccato generazioni di fedeli.

Don Raffaele non c’è più, ma resta vivo il suo esempio: una vita spesa per la Chiesa, per la comunità, anche a costo della solitudine e dell’incomprensione. Una presenza discreta ma essenziale, che ha accompagnato le famiglie di Fabrizia nei momenti più significativi della loro esistenza: dal battesimo al matrimonio, dal conforto nella malattia al commiato finale.

Ai suoi parrocchiani e concittadini viene affidato il compito di custodirne la memoria con gratitudine.

Il sindaco Francesco Fazio e l’Amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio e quello di tutta la comunità fabriziese.

Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.