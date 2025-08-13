Fabrizia piange Brunello Monteleone: proclamato il lutto cittadino

La prematura scomparsa di Brunello Monteleone ha sconvolto tutta la comunità di Fabrizia che ora si unisce al dolore della famiglia. Interpretando il sentimento collettivo della cittadinanza, il sindaco Francesco Fazio ha emanato un’apposita ordinanza per proclamare il lutto cittadino per l’intera giornata di oggi (mercoledì 13 agosto 2025). La decisione, per come viene spiegato nell’atto, nasce “in segno di rispetto, vicinanza ed affetto verso i familiari e di sentita manifestazione del dolore e della costernazione dell’intera comunità”.

La cerimonia funebre si terrà questo pomeriggio, alle ore 17:00, presso la Chiesa Matrice – Parrocchia Santa Maria delle Grazie, in Piazza Regina Margherita. In concomitanza con il rito, il Comune invita cittadini, istituzioni, associazioni e attività produttive a sospendere le proprie attività tra le 17:00 e le 19:00, con esclusione dei servizi essenziali.

Come disposto dall’ordinanza, le bandiere esposte all’esterno della sede comunale resteranno a mezz’asta per tutta la giornata. La notizia è stata diffusa attraverso l’albo pretorio informatico, con comunicazione anche alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Stazione dei Carabinieri di Fabrizia e alla Polizia Locale.

Il sindaco Fazio ha espresso il proprio cordoglio a nome dell’intera comunità, sottolineando come la perdita di Brunello Monteleone lasci “un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Oggi Fabrizia si ferma, unita nel dolore, per accompagnare Brunello, cittadino amato e stimato, nel suo ultimo viaggio.