Fabrizia, Pasqualino si dimette da consigliere comunale

Un anno fa aveva lasciato l’Esecutivo, adesso Leonardo Andrea Pasqualino chiude definitivamente la sua esperienza nell’Amministrazione comunale. Stamattina ha infatti depositato la lettera di dimissioni da consigliere comunale, rimarcando di aver “rispettato i sani principi di legalità, trasparenza e onestà” e di aver “collaborato a pieno titolo con tutti i consiglieri di maggioranza e con tutte le Istituzioni presenti sul territorio”, oltre che di aver “portato risultati positivi per la comunità fabriziese”.

Già vicesindaco e assessore, Pasqualino – che rammenta il suo impegno a favore dei cittadini – spiega che “non ci sono più i rapporti di fiducia per poter proseguire con questa maggioranza”, poiché “il modo con cui il sindaco e la Giunta stanno amministrando non sono nei miei principi e nella matrice del nostro programma elettorale”. Dopo ave evidenziato che “viene prima l’uomo e poi la politica”, Pasqualino sostiene di essere “orgoglioso” di “essere stato ideatore e fondatore di questo movimento che ormai sta decrescendo quotidianamente” e che sta andando “verso una decadenza politica e morale” e generando “instabilità, disordine e incoerenza”. Chiara la sua amarezza per questo tipo di epilogo.