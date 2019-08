Fabrizia, parte il servizio di fotolettura e geolocalizzazione dei contatori idrici “Metrocubo smart”

Partirà in settimana prossima, l’innovativo servizio di fotolettura e geolocalizzazione dei contatori idrici “Metrocubo smart” sul territorio comunale di Fabrizia.



Tra gli obiettivi dichiarati, quello di permettere agli utenti di avere una lettura puntuale e corretta del proprio contatore idrico tramite una semplice fotolettura, realizzata da smartphone da parte dei letturisti e, quindi, di ricevere una fatturazione secondo i reali consumi maturati. “Siamo orgogliosi – afferma al riguardo il sindaco Francesco Fazio – di lanciare questo sistema assolutamente innovativo, che si sposa pienamente con il nostro principio di trasparenza e tutela del cittadino. Il cittadino potrà così risparmiare in bolletta ed evitare fastidiosi contenziosi con l’Ente, come spesso accade in caso di discrasie tra i consumi fatturati e quelli reali. Crediamo molto nella tecnologia applicata al lavoro: questo permetterà ai nostri uffici di lavorare in maniera più rapida ed efficiente a vantaggio dei cittadini che potranno fruire meglio dei servizi del nostro Comune”.

Il servizio proposto sul territorio di Fabrizia prevede l’impiego di targhette adesive “QR core” che saranno installate su ogni singolo contatore sul territorio comunale, durante la prima campagna di identificazione e associate al numero di matricola della rispettiva l’utenza. Esso consentirà di monitorare in tempo reale il quadro sinottico della rete di contatori del territorio e di evidenziare, con differenza cromatica blu e rosso, quelli su cui è stata effettuata la lettura idrica e quelli su cui tale dato non è stato ancora rilevato. Successivamente sarà attivata una nuova App che permetterà agli utenti di comunicare l’autolettura del proprio contatore idrico tramite una semplice foto realizzata dal proprio smartphone, in modo da assicurarne in tempo reale la visualizzazione all’Ufficio acquedotto comunale. Sono inoltre in programma altri interventi di ricerche perdite e di separazione della rete idrica e tanto altro.