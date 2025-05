Fabrizia, nuove competenze e nuovi linguaggi con il progetto “Scuola Innovativa”

Grazie all’attuazione dei percorsi del Pnrr previsti dal progetto “Scuola innovativa” – Azioni di potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche (D.M. 65/2023), i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Fabrizia sono stati coinvolti in diversi percorsi atti a sviluppare ulteriormente le loro potenzialità e a stimolare lo sviluppo cognitivo e relazionale.

Il metodo educativo si è oggi evoluto in 2.0. Per tenere il passo della nuova era della conoscenza e delle abituali tipologie comunicative delle giovani generazioni, infatti, il futuro deve entrare nelle aule scolastiche sotto forma di nuove metodologie di insegnamento e di nuovi strumenti didattici, ma anche attraverso nuove modalità di organizzazione e definizione degli spazi.

In quest’ottica, i corsi diventano un percorso didattico di progettazione Steam partecipata per lo sviluppo di un approccio logico, dei processi di astrazione, delle capacità di problem solving attraverso le quali apprendere a suddividere una grande sfida in tante sfide più piccole per risolvere un problema per volta. Nello specifico, con il corso di “Passione Coding” e una “Scuola per il Futuro” i ragazzi hanno lavorato sullo sviluppo dei processi cognitivi che li ha visti protagonisti principali nella creazione di svariati oggetti con il Kit Lego Education 1.0 attraverso l’uso della piattaforma Spike 3.4.5

Con l’utilizzo dei visori VR360° i ragazzi hanno poi scoperto come la realtà virtuale sia un ottimo ausilio didattico e un’estensione applicabile al problem solving e veicolo riabilitativo di alcuni deficit. Il lavoro è stato incentrato non solo sulla scoperta di nuovi mondi e tour virtuali, ma diverse applicazioni hanno consentito ai ragazzi di superare piccole difficoltà e potenziare la loro coordinazione oculo-motoria e il loro adattamento psicofisico.