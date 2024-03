Fabrizia, nasce l’associazione sportiva dilettantistica Kurama Fitness

È stata costituita con sede legale ed operativa nel comune di Fabrizia l’associazione sportiva dilettantistica Kurama Fitness. L’associazione nasce grazie all’impegno di un gruppo di appassionati, supportati dal Centro Provinciale Sportivo Libertas Vibo Valentia, guidati dal giovane Francesco Marino e uniti dal desiderio di diffondere i valori sportivi.

Partendo dall’idea che la pratica sportiva ha la capacità di fare apprendere stili di vita che perseguono il benessere fisico e mentale della persona, includendo e aggregando fra loro le persone, l’associazione sportiva dilettantistica Kurama Fitness si pone come obiettivo la diffusione di cultura e di valori fondamentali utilizzando lo sport come linguaggio universale.

La mission dell’Asd Kurama fitness è quella di avvicinare allo sport giovanile e far vivere ai ragazzi, da vicino, le emozioni e la determinazione che guidano gli atleti, insegnando loro che attraverso lo sport è possibile evolversi e realizzarsi.

L’associazione intende, inoltre, ideare e progettare eventi ed iniziative in collaborazione con tutte le altre associazioni del territorio, con gli enti pubblici e privati e istituzioni sia per iniziative congiunte, sia per integrare di contenuti le proprie e le altrui iniziative.

“L’Asd Kurama Fitness ha iniziato il suo cammino con grande entusiasmo, con tante idee e progetti innovativi – spiega Francesco Marino, ideatore dell’associazione – ai quali i promotori, con la loro esperienza e compattezza, danno impulso, per diffondere il movimento e lo sport come strumento di crescita personale in un contesto di stili di vita sani e consapevoli”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Centro Provinciale Sportivo Libertas Vibo Valentia Giuseppe Dominelli: “un’altra organizzazione sportiva – ha commentato – grazie al nostro supporto che condivide la nostra concezione di sport basata su sani valori e principi positivi”.