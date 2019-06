Fabrizia. Motoraduno e gare per ricordare Maurizio Rullo: i dettagli

Un evento per ricordare una persona che ha lasciato un ricordo indelebile, in cui le attività che egli amava saranno le protagoniste.

Si riassume così il “I Memorial Maurizio Rullo”, manifestazione organizzata dall’omonimo Moto Club, con il patrocinio del Comune di Fabrizia, che si svolgerà domenica 11 agosto, a partire dalle ore 9, in località Passo dell’Abate (contrada Serricella). La giornata si dispiegherà attraverso giochi di lentezza, gare con le moto ed esibizioni delle stesse per poi concludersi con le apposite premiazioni. Sono previsti momenti culinari e musicali e una riffa. L’iniziativa si concluderà con i fuochi pirotecnici. Il tutto in allegria, come avrebbe voluto “Tozzo”, il giovane recentemente scomparso a chi tutta la comunità era legata.