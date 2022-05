Fabrizia, l’unico avversario di Fazio sarà la partecipazione popolare alle elezioni

Correrà da solo, senza avversari pronti a opporsi. Non avrà ostacoli, se non quello di un’adeguata partecipazione popolare, Francesco Fazio, sindaco uscente che punta alla riconferma per proseguire il lavoro avviato cinque anni addietro. La lista “Liberi e giovani con Fabrizia” ripropone lo zoccolo duro con l’inserimento di qualche nuovo elemento desideroso di offrire il proprio entusiasmo e la propria freschezza. Dai lavori pubblici al sociale, dal turismo alla gestione della macchina amministrativa, il programma si basa sulla volontà di dare continuità al progetto politico in corso con l’obiettivo di rafforzare la crescita culturale ed economica della cittadina dell’Allaro.



Il primo cittadino ostenta sicurezza sul raggiungimento della soglia di votanti da raggiungere affinché le elezioni siano valide e cita la recente normativa secondo cui per i Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti “ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori nelle liste elettorali del Comune”. Secondo questa norma, “per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero che non esercitano il diritto di voto”. L’unico problema è dunque rappresentato da questo quorum. Il riscontro degli elettori rappresenterà comunque un giudizio sull’operato di Fazio e della sua squadra. Il sindaco ha sempre rivendicato l’ottenimento di importanti finanziamenti che hanno “migliorato la vivibilità di Fabrizia”, ma sa bene che i problemi da risolvere (dallo stato della viabilità al processo di depauperamento dei servizi) sono ancora diversi. Gli elettori dovranno decidere se conferirgli la piena legittimazione politica e democratica alla guida della cittadina.