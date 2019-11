Fabrizia, l’opposizione attacca il sindaco: “Vigili, l’Ufficio postale non deve fare la fine della banca”

“Se le rassicurazioni di Fazio sull’Ufficio postale di Fabrizia sono simili a quelle che fornì a suo tempo sulla filiale di banca Bper oppure a quelle che sta fornendo quotidianamente a scolari e famiglie sulla refezione scolastica, non c’è per nulla da stare allegri”.



Il Gruppo “Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia” non concede credito al sindaco perché “in simili condizioni tutto potrebbe far prevedere e ipotizzare, anche, la chiusura o il ridimensionamento dell’Ufficio postale, con la refezione scolastica che non sarà più avviata per questo scorcio di anno 2019”. Secondo la minoranza “con ogni probabilità al sindaco è sfuggito il contenuto del cartello affisso da Poste Italiane contenente la seguente scritta: ‘Avviso chiusura temporanea ufficio dal 18 al 23 novembre per intervento strutturale’” poiché “ciò presuppone che i lavori devono essere eseguiti nei giorni di chiusura previsti da parte di una impresa od operai dei quali non si scorge nemmeno l’ombra. Ed a meno che essi non li stia realizzando qualcuno a porte chiuse in assenza della tabella che indica un cantiere aperto, viene da domandarsi se l’Amministrazione comunale era stata informata preventivamente dell’esecuzione delle opere su di un immobile, peraltro, di sua proprietà? È stato definito un cronoprogramma limitato e circoscritto per ridurre al minimo i giorni di chiusura e i disagi alla cittadinanza, che se per necessita deve recarsi a Mongiana o Serra San Bruno, non può fare a meno di percorrere la viabilità da terzo mondo che tutti conosciamo?”. Quindi parte l’attacco diretto al sindaco che “anziché fornire risposte generiche e poco convincenti all’opposizione e alla cittadinanza, farebbe bene a chiedere lumi alla Direzione provinciale di Poste Italiane costringendola a pubblicare un comunicato stampa preciso contente le rassicurazioni necessarie al mantenimento dell’Ufficio postale di Fabrizia nel suo funzionamento regolare a tempo pieno, cosi come avvenuto fino ad oggi”. In tale eventualità, il Gruppo “Ramoscello d’ulivo per Fabrizia” sarebbe “lieto di essere smentito. In caso contrario, “sappiano il sindaco e Poste italiane – sostiene l’opposizione – che terremo desta l’attenzione su un problema di interesse pubblico generale a favore della collettività, verificando che il 24 novembre l’ufficio riapra i battenti erogando regolarmente tutti i servizi di sua competenza, tanto le scuse per gli eventuali disagi Poste Italiane le ha già chieste nell’avviso di chiusura temporanea”. In conclusione Una cosa è certa l’opposizione afferma che non consentirà “a nessuno che l’Ufficio postale di Fabrizia sia scippato come la filiale della banca Bper, complice la Pubblica amministrazione”.