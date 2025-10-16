Fabrizia. Lettera dei genitori al ministro dell’Istruzione: “Il dimensionamento indebolisce il rapporto con famiglie e comunità”

Una rappresentante di genitori di Fabrizia, a nome della comunità scolastica, ha inviato al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara una missiva chiedere la salvaguardia dell’ormai ex locale Istituto comprensivo. “Se, come proprio Lei si propone di fare – viene preliminarmente affermato nella lettera – bisogna rafforzare sempre di più la positiva collaborazione tra comunità e scuola, c’è da rispettare la condizione che una scuola ci sia, ma ancor più che questa scuola sia attiva, presente, che rappresenti un colosso istituzionale soprattutto per quelle comunità piccole, in cui la scuola non è solo istituzione, bensì nucleo motore della cittadinanza, della vita di un paesino sperduto in montagna”.

Dopo aver descritto il contesto locale, i genitori sostengono che “la scuola era ciò che più di ogni altra cosa rendeva Fabrizia un centro abitabile pacifico, ma vitale, pieno di potenzialità per il futuro: la scuola – precisano – era per noi indice di crescita e sviluppo; dovrebbe esserlo per tutti. Fabrizia, infatti, nonostante le difficoltà geografiche e le limitate risorse, ha sempre dimostrato un forte interesse e una forte determinazione nel valorizzare l’istruzione come pilastro fondamentale per lo sviluppo della comunità locale. Tuttavia, con l’ultima riforma del dimensionamento scolastico, approvata con la recentissima legge di bilancio del 2023, in Calabria si sono perse settantanove autonomie, 11 nella sola provincia di Vibo Valentia”.

Poi, i cittadini entrano nel cuore della questione: “la riforma di dimensionamento è una regressione nell’arco di un progresso che, ci dicono, dovrebbe investire più di tutto in due solidi e colossali pilastri: Cultura e Sanità. Ci dica, ora, perché piuttosto che in cultura e sanità si investe in guerra; perché non si conferisce un valore vero alle istituzioni che dovrebbero sorreggerci? Non ci risponda, La preghiamo, che è perché i tempi cambiano o le priorità sono diverse, o ancora che sbagliamo a dire che non si investe nelle suddette attività: se lo si fa non è abbastanza notevole lo sforzo. Non se ne accorge nessuno, neanche tra coloro che ci tengono. Neanche una voce di studente si alza a dire che lascerebbe tutto com’è nella scuola. Sembra proprio che gli studenti, quelli che Carlo Michelstaedter definiva ‘anime in provvisorio, sognanti’ materia informe, che dovrebbero invece diventare, proprio grazie alla scuola, chi necessitano di essere, vengano considerati alla stregua di quei giovani tanto millantati come generazione bruciata. Non raccontiamo fandonie – aggiungono – ogni generazione ha le sue ustioni. Ma la generazione attuale le sta subendo proprio da chi dimensiona le scuole, proprio da chi non fa più in modo che ci si renda conto, tra quei genitori e tra quegli studenti, che la scuola e la cultura sono ciò che più serve a salvarci. Pertanto, caro Ministro il dimensionamento scolastico in piccole realtà come la nostra, non equivale ad altro che a spegnere uno dei pochi barlumi che la rendono viva”. Nei passaggi suggestivi emergono paure e preoccupazioni: “L’Istituto Comprensivo di Fabrizia si è ormai trasformato in un surrogato del vicino Azaria Tedeschi. È stato fatto a brandelli, laddove prima era ciò che riunificava gli stralci e le storie scolastiche di comunità come Cassari, Nardodipace, Mongiana e Fabrizia stessa. Credo che i suoi impegni da Ministro la porteranno, semmai risponderà, a dirci che è il numero di iscritti che fa la scuola; ma se il problema (anzi, la risorsa, la soluzione) non risiedesse nel numero degli alunni, bensì nella variegata offerta formativa dell’Istituto? Se si provasse a guardare la questione da un punto di vista qualitativo? Il fu Istituto Comprensivo di Fabrizia vanta eccellenze in ambito di progetti, adesioni, alunni e personale molto vaste”.

Vengono poi elencati i progetti che hanno visto protagonista l’Istituto e i personaggi illustri che hanno varcato le sue porte e viene ricordato che lo stesso “vanta un attestato di benemerenza rilasciato dalla Regione Calabria” e che “dal 2022 è sede d’esame per le certificazioni Trinity College London”.

“La nostra scuola da sempre – proseguono i sottoscrittori – si è prodigata nel ricercare e creare percorsi formativi adatti alle peculiarità del nostro territorio, valorizzando le risorse locali e promuovendo l’integrazione con la comunità. Grazie all’autonomia scolastica il nostro istituto ha potuto gestire le risorse disponibili in maniera flessibile per rispondere alle necessità educative dei nostri ragazzi; ha potuto realizzare progetti coerenti con le esigenze degli alunni e considerando le difficoltà di accesso e le peculiarità culturali del nostro territorio. Inoltre, l’autonomia scolastica negli anni è riuscita a creare e a rafforzare il legame tra scuola, famiglie e comunità locale: elemento cruciale in un territorio come il nostro, dove le relazioni sono parte integrante della vita quotidiana”. La riflessione è che “la gerarchia tra gli istituti oggetto del dimensionamento e gli istituti posti in posizione più apicale, o a cui si accorpano i succitati, sia da rivedere”. Ad ogni modo, i genitori credono che “la visione vada cambiata: non bisogna dimensionare, ma espandere; non bisogna fare a brandelli, bensì ricucire. Come? Rendendoci consapevoli di cosa la scuola rappresenti. Stando attenti al rischio di ridurla ad oggetto da studiare, scomporre, risolvere, quando dovremmo invece considerarla soggetto, esperienza, trampolino di lancio e fonte di dubbio; guardando alla scuola come trasmissione, veicolo di sapere, rapporto con la memoria (memoria di un paese, memoria storica, se ‘Cuore’ di De Amicis ci ha insegnato qualcosa) evitando l’indifferenza verso realtà piccole come la nostra, come quella di Fabrizia, che nella sua scuola vede la possibilità di restare ancora attiva e pulsante. Se vuole dimostrare, Ministro, che la nostra fiducia nella scuola e in chi ci governa è ben riposta, faccia capire a tutti che chi amministra la scuola sa bene cosa rappresenti e come funzioni, soprattutto per le periferie”. La richiesta finale è di “rivolgere una prioritaria e particolare attenzione all’ex Istituto Comprensivo di Fabrizia, al fine di ripristinare l’autonomia scolastica persa, alla luce del recente Decreto Interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che definisce criteri innovativi per l’autonomia scolastica”. “Ponga lei stesso l’attenzione – asseriscono ancora – presso la Regione Calabria, sul nostro istituto, che serve una comunità montana con caratteristiche geografiche, e non solo, del tutto particolari. Basti pensare che l’ex Istituto Comprensivo di Fabrizia abbracciava paesi che oltre ad essere difficilmente percorribili, montani poiché situati ad oltre 600 metri rispetto al livello del mare, risultavano sempre per collocazione geografica, come paesi periferici Fabrizia e Mongiana e come paese ultra-periferico Nardodipace che si caratterizzava per condizioni di particolare isolamento. Faccia in modo che la scelta, per una volta, non sia puramente politica, bensì di buon senso”. La considerazione finale è che “l’autonomia scolastica di Fabrizia meriterebbe di essere ripristinata, a riconoscimento della sua eccellenza ed efficienza e a garanzia di quei diritti e quei valori che la scuola rappresenta da sempre”.