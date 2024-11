Fabrizia, le suore Benebikira tornano all’ex asilo di Sant’Antonio da Padova

Grande festa di fede per il ritorno delle suore Benebikira (Figlie della Vergine Maria) all’ex asilo di Sant’Antonio da Padova rilanciato sotto la guida di don Brunello Gallace Valente, parroco della chiesa matrice in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Fazio.

Un aiuto arrivato dal cielo dopo un periodo di assenza delle suore nella comunità, abituata da sempre alla loro presenza attiva. Il parroco don Brunello ha interpellato la madre generale, la quale, recandosi sul posto dove è stata accolta dal primo cittadino e da don Brunello, ha ispezionato la struttura e verificato i requisiti richiesti per poi dare il parere favorevole.

Tutto il paese si è ritrovato ad accogliere la nuova comunità religiosa presso la chiesa matrice, dove è stata celebrata la Santa Messa e sono stati rinnovati i voti di suor Maria Godeberte Akimana. Le suore hanno ringraziato e si sono commosse.

Va specificato che, con delibera di Giunta comunale n. 83/2024, è stato approvato lo schema di contratto di comodato per concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Meria alla Congregazione religiosa delle suore Benebikira (Figlie della Vergine Maria) ed è stato concesso un contributo economico una tantum di 5mila euro.

Le nuove suore che presteranno servizio all’ex asilo di Sant’Antonio da Padova (suor Maria Immacolata Musabyisugi suor Maria Luisa Niyigena e suor Maria Godeberte Akimana) sono state accompagnate dalla segretaria generale, hanno salutato i bambini dell’asilo e le autorità (il parroco don Brunello Gallace Valente, il priore della Confraternita del Santissimo Rosario Enzo Iacopetta e il sindaco Francesco Fazio).

Dopo la Santa Messa, il taglio della torta ha concluso la festa.