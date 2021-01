Fabrizia, le scuole restano chiuse fino al 31 gennaio: le raccomandazioni del sindaco

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, ha emesso un’ordinanza per disporre fino al 31 gennaio “la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, salvo i casi consentiti per gli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità, previa valutazione del dirigente scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”.

Il primo cittadino raccomanda, inoltre, a “chiunque abbia partecipato a manifestazioni private, pubbliche, civili e religiose di qualsivoglia natura negli ultimi 10 giorni e che abbia temperatura superiore a 37,5°, difficoltà respiratorie, alterazioni olfattive, a non allontanarsi dal proprio domicilio o residenza e a contattare il medico curante per le opportune valutazioni”.

A Serra San Bruno è stata disposta con ordinanza “la sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza per l’infanzia e la scuola dell’infanzia”.