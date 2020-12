Fabrizia, le raccomandazioni del sindaco Fazio a chi rientra dai territori più esposti a rischio Covid

Il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio, nell’ottica di ridurre le possibili fonti di contagio da Covid, ha diramato un avviso rivolto a chiunque rientri dall’estero o dai territori a rischio chiedendo di: “registrarsi sul sito regionale Censimento spostamenti home.rcovid19.it; di essere in possesso dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso a tampone risultato negativo (in mancanza dovrà applicarsi l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni)”.

Il primo cittadino raccomanda a chiunque, proveniente da altre regioni d’Italia, faccia ingresso a Fabrizia di “comunicare all’indirizzo mail comunefabrizia@libero.it, la data di arrivo, i dati anagrafici, il luogo di permanenza, il numero di telefono, nonché a munirsi di un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel comune, a un test molecolare o antigenico. In mancanza dell’attestazione di sottoporsi a tampone antigenico o molecolare al rientro nel territorio comunale di Fabrizia.