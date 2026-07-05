Fabrizia, l’Amministrazione ringrazia monsignor Maniago: “Dimostrata attenzione per la comunità”

L’Amministrazione comunale di Fabrizia, facendosi interprete del sentimento dell’intera comunità, esprime “il più sincero e profondo ringraziamento a monsignor Maniago per la sensibilità dimostrata e per aver autorevolmente richiamato l’attenzione sulle gravi criticità che interessano le aree interne del nostro territorio”.

Il sindaco Francesco Fazio manifesta particolare riconoscenza per l’intervento di Maniago “in difesa dell’ospedale di Serra San Bruno, presidio sanitario indispensabile e punto di riferimento essenziale per la tutela del diritto alla salute dei cittadini dell’intero comprensorio”. “Le sue parole – afferma il primo cittadino – rappresentano un importante segnale di vicinanza e di attenzione nei confronti di una comunità che, da troppo tempo, attende risposte concrete e servizi adeguati”.

L’auspicio è che “questo autorevole appello possa contribuire a sensibilizzare tutte le Istituzioni competenti affinché siano adottate, con tempestività e determinazione, le necessarie iniziative volte a salvaguardare un servizio fondamentale per il territorio e a garantire il pieno diritto alla salute delle comunità delle aree interne”.

L’Amministrazione di Fabrizia rivolge a monsignor Maniago “il nostro più sentito ringraziamento per la costante attenzione, la vicinanza e l’impegno profuso a favore del bene comune, nella convinzione che la collaborazione tra Istituzioni civili e religiose rappresenti un valore prezioso per la crescita, la coesione e la tutela delle nostre comunità”.