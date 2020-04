Fabrizia, l’Amministrazione acquista uova pasquali da donare ai bambini

In un momento così delicato, il sindaco Francesco Fazio e l’Amministrazione comunale sentono il bisogno di “stare vicini alla comunità” di Fabrizia, “non a parole ma cercando con piccoli gesti il modo per combattere questo male che sta colpendo l’intero pianeta”.



Dopo aver fornito all’intera comunità il materiale necessario (mascherine, guanti e igienizzanti per le attività commerciali) e in attesa di erogare i buoni spesa per le famiglie, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad acquistare le uova pasquali per rendere speciale un giorno tanto atteso dai bambini, sperando che possa portare un sorriso e tanta felicità. Gli amministratori ringraziano i Volontari della Protezione Civile di Fabrizia che oggi provvedono alla consegna. Sono, inoltre, in arrivo 11.000 paia di guanti ed altre mascherine da distribuire.