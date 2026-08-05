Fabrizia, la speranza infinita di un borgo che vuole vivere

Nel cuore delle Serre vibonesi esiste un paese che continua a guardare avanti con fiducia, nonostante le difficoltà che accomunano molti piccoli centri dell’entroterra. È Fabrizia, un borgo ricco di storia, cultura, tradizioni e bellezze naturali, che oggi rinnova il proprio impegno per farsi conoscere e apprezzare da turisti, visitatori e da tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica.

Tra le iniziative più originali e affascinanti spicca il percorso delle Fiabe di Esopo, un vero e proprio itinerario culturale che impreziosisce il centro storico. Le pareti del borgo ospitano splendidi disegni ispirati alle celebri favole di Esopo, trasformando le strade in un museo a cielo aperto.

Ogni illustrazione racconta una storia capace di emozionare e far riflettere. Le vicende della volpe, del leone, della cicala, della formica e di tanti altri protagonisti prendono vita attraverso immagini che invitano grandi e piccoli a riscoprire i valori dell’amicizia, della saggezza, dell’umiltà, del rispetto e della solidarietà. È un percorso che unisce arte, cultura e memoria, offrendo ai visitatori un motivo in più per fermarsi, osservare e lasciarsi conquistare dalla bellezza del borgo.

Le Fiabe di Esopo rappresentano oggi uno dei simboli della volontà di Fabrizia di investire nella cultura e nella valorizzazione del proprio patrimonio. Passeggiare tra questi disegni significa vivere un’esperienza diversa, fatta di emozioni, curiosità e continue scoperte, in un contesto che conserva tutto il fascino dei borghi di un tempo.

Accanto alla ricchezza culturale si trova quella naturalistica. Fabrizia è circondata dagli splendidi boschi delle Serre, da sentieri immersi nel verde e da panorami che regalano tranquillità in ogni stagione. È una meta ideale per gli amanti delle escursioni, della fotografia, del relax e del turismo lento.

Per chi desidera fermarsi più giorni e conoscere il territorio senza fretta, nella località Barco il B&B offre disponibilità di pernottamento ai turisti con l’inaugurazione giorno 7 Agosto dalle ore 18:00. La struttura rappresenta un importante punto di riferimento per l’ospitalità locale, accogliendo famiglie, coppie, gruppi di amici, escursionisti e viaggiatori che scelgono Fabrizia come destinazione per scoprire le meraviglie delle Serre Calabresi.

La speranza di un borgo non nasce soltanto dai suoi luoghi, ma soprattutto dalle persone che continuano ad amarlo e a credere nelle sue potenzialità. Fabrizia guarda al futuro con l’obiettivo di valorizzare ciò che possiede, promuovendo un turismo rispettoso, sostenibile e capace di far conoscere le tante ricchezze del territorio.

Per rimanere sempre aggiornati su eventi, storia, curiosità, fotografie, tradizioni e iniziative dedicate al paese, vi invitiamo a iscrivervi al gruppo Facebook “Fabrizia- Borgo tra Storia e Natura”, uno spazio nato per raccontare e valorizzare ogni giorno le bellezze di questo straordinario borgo.

Fabrizia non chiede di essere soltanto visitata. Chiede di essere vissuta, raccontata e amata. Perché la speranza infinita di un borgo che vuole vivere cresce ogni volta che qualcuno sceglie di scoprirne la storia, di ammirarne la bellezza e di diventare parte del suo futuro.