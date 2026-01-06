Fabrizia, la denuncia di Fazio: “Guardia medica chiusa, l’Asp intervenga con urgenza”

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, ha inviato una missiva ai vertici dell’Asp e della Giunta regionale, oltre che alla Prefettura, per “denunciare la grave situazione di disservizio che le comunità sta vivendo a causa della chiusura della postazione di guardia medica”.

Il primo cittadino sostiene che, per come emerge da un sopralluogo effettuato nel pomeriggio dell’Epifania, “la postazione di guardia medica risulta chiusa” e che “analoga chiusura è avvenuta anche il 2 ed il 4 gennaio 2026”. Episodi che si sarebbero ripetuti anche “nei mesi precedenti”. “Questo stato di cose – sostiene Fazio – sta causando notevoli disagi alle cittadinanza interessata ed in modo particolare alla popolazione anziana”. Il sindaco ricorda che “la mancanza di questo servizio essenziale viola il diritto fondamentale alla salute, tutelato dalla Costituzione italiana e dalle normative sanitarie vigenti”. “Una situazione di tale gravità”, a suo avviso, “non è più sostenibile” e pertanto richiede “un intervento immediato e risolutivo”.

Fazio chiede quindi formalmente che “l’Asp di Vibo Valentia provveda con la massima urgenza ad adottare una soluzione che garantisca la copertura del servizio di guardia medica nel Comune di Fabrizia”.