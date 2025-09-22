Fabrizia, inaugurati i locali della scuola secondaria di primo grado

Si è svolta stamattina la cerimonia di inaugurazione del plesso di Fabrizia della scuola secondaria di primo grado. All’evento hanno preso parte il sindaco Francesco Fazio, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, il prefetto Anna Aurora Colosimo, il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”di Serra San Bruno – Fabrizia e le autorità civili e religiose. Il taglio del nastro ha dato la possibilità a tutta la comunità scolastica di varcare la soglia dei locali rimessi a nuovo.

Oggetto di lavori strutturali e di adeguamento sismico, la struttura ritorna oggi nella disponibilità degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico dopo anni di attesa.

Aule luminose e ambienti messi a lucido accolgono finalmente gli alunni e gli insegnanti che entrano in questi spazi per iniziare il nuovo anno scolastico con rinnovato entusiasmo. La consegna dei locali scolastici rappresenta un altro passo in avanti verso il rilancio e il consolidamento del paese.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare “tutte le autorità civili, militari e religiose, le istituzioni scolastiche, gli insegnanti, gli alunni ed i cittadini presenti, che hanno condiviso la gioia di questo momento, consapevoli dell’importanza che ha l’investire nell’istruzione, nella crescita dei giovani. È stata una giornata memorabile – ha precisato l’Amministrazione – culminata con l’intitolazione della scuola media di primo grado a Giovanni Falcone, uomo che non si è mai sentito un eroe, ma solo un uomo dello Stato chiamato a fare il proprio dovere di giustizia. Possano i nostri giovani essere promotori di idee per un bene comune”.