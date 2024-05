Fabrizia in lutto per la scomparsa di suor Mercedes Villella

Il sindaco Francesco Fazio e l’Amministrazione comunale di Fabrizia e tutta la comunità esprimono cordoglio e vicinanza alle suore francescane e ai parenti per la morte della cara suor Mercedes Villella.

In comunione di preghiera ringraziano “il Signore Gesù Cristo per una vita tutta donata al servizio dei più piccoli nello spirito del Vangelo, con una presenza preziosa per molti anni nell’accompagnamento dei bambini dell’asilo Sant’Antonio da Padova. Affidandola con amore e gratitudine tra le braccia del Padre al quale ha consacrato la sua esistenza”.

Sarà celebrerà una messa nella chiesa del Monte Carmelo in suffragio di suor Mercedes Villella lunedì alle ore 16:30 presieduta da don Vincenzo Maiolo in cui sarà presente pure l’Amministrazione comunale.