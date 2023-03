Fabrizia, improvvisa scomparsa del giovane Carmelo Gallace: il sindaco proclama il lutto cittadino

Il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio ha disposto per domani il lutto cittadino (i funerali si svolgeranno alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie) a seguito della prematura scomparsa del giovane Carmelo Gallace. Il mesto evento ha scosso l’intera comunità, affranta per la perdita improvvisa del 36enne. L’Amministrazione comunale – interpretando il sentimento della popolazione ed in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, oltre che per esprimere il proprio cordoglio – ha condiviso il provvedimento del primo cittadino. Per effetto dell’ordinanza sindacale, i cittadini, le istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere sono invitati a “manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche prevedendo la sospensione delle rispettive attività con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre”, nell’orario compreso fra le 15 e le 19.