Fabrizia, il sindaco Fazio saluta e ringrazia il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Pelaia per “l’encomiabile lavoro svolto”

Dopo “lunghi anni di diligente e professionale lavoro” in qualità di Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il maresciallo Giuseppe Pelaia lascia il comando per assumerne un altro importante incarico lontano dalle Serre vibonesi.

Nel complimentarsi con lui per la realizzazione di questo “eccellente traguardo professionale”, il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio, a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza tutta, si ringrazia il maresciallo Pelaia per “aver garantito alla comunità fabriziese un costante, continuo ed attento presidio di legalità e di sicurezza, al comando della locale Legione dei Carabinieri, importantissima e centrale per l’intero comprensorio delle Preserre vibonesi”.

“Molteplici e di particolare rilievo – sostiene Fazio – sono state le occasioni nelle quali, di concerto e con istituzionale collaborazione, ciascuno avvalorando la propria specifica competenza, si sono diramati efficaci azioni ed interventi finalizzati a garantire i supremi principi della legalità e della pubblica sicurezza, nonché il rispetto delle sacrosante regole del vivere civile. In questo delicatissimo periodo di emergenza sanitaria, però, una sentita nota di ringraziamento non può che essere riservata, soprattutto, alle eccellenti azioni di coordinamento attuate al fine di limitare al minimo i pericoli di diffusione del contagio pandemico”.

“Non a caso – aggiunge – le puntuali azioni di prevenzione e vigilanza, dispiegate congiuntamente dall’Amministrazione comunale e dalle Forze dell’Ordine, hanno consentito di limitare il pericolo e riportare prontamente alla normalità una comunità precipitata per ben due volte all’interno di un pericoloso focolaio virale che la ha costretta ad essere chiusa come zona rossa per ben due volte e con due successivi decreti del Presidente della Regione Calabria”.

Il sindaco coglie l’occasione per “ringraziare l’intera Arma dei Carabinieri e tutti i componenti della locale Stazione, la quale è stata fino ad oggi brillantemente al comando del maresciallo Giuseppe Pelaia al quale vanno non solo i miei più sentiti ringraziamenti ed un sincero attestato di stima, ma anche i miei migliori auguri per l’importantissimo ruolo che d’ora in poi sarà chiamato a svolgere e che svolgerà con la professionalità, l’impegno e la costanza da sempre dimostrati nel suo agire in qualità di Pubblico Ufficiale”.