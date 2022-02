Fabrizia, il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Giacomo Latassa

Il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio e l’Amministrazione comunale esprimono “profondo cordoglio per la scomparsa di Giacomo Latassa, conosciuto e apprezzato imprenditore del settore delle acque minerali”.

“Ha dato lavoro – sostengono gli amministratori locali – a tante famiglie fabriziesi e non solo. L’etichetta delle sue bottiglie ha dato lustro e pubblicità al paese che tanto amava. Era una persona solare e riconoscente e le tante testimonianze di affetto per la sua figura testimoniano il segno indelebile di capacità professionale e senso di appartenenza al proprio paese in chi lo ha conosciuto”.

“Alla famiglia di Giacomo Latassa – concludono – vanno le più sentite condoglianze del primo cittadino, dell’Amministrazione comunale e di Fabrizia tutta”.