Fabrizia, grande partecipazione alla festa di Sant’Antonio: il ringraziamento dei promotori

A Fabrizia la festa patronale in onore di Sant’Antonio da Padova ha fatto vivere momenti indimenticabili che sembrano rievocare i fasti del passato con una straordinaria partecipazione collettiva. Oltre alla voglia delle persone di ripartire ed amplificare le occasioni di festeggiamenti e di socialità dopo una crisi pandemica ormai definitivamente lasciata alle spalle, ha fatto sicuramente la differenza l’impegno e la dedizione del giovane e nuovo amministratore parrocchiale, don Brunello Valente, che di concerto e in collaborazione con il sindaco Francesco Fazio e tutta l’Amministrazione comunale, ha curato nei minimi dettagli l’ottimale organizzazione della festa più importante del territorio e dei paesi limitrofi.

Gli organizzatori hanno espresso “un doveroso e sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno profuso il massimo impegno e una accorata collaborazione al fine di ridare il meritato lustro ad una festa che negli ultimi anni stava subendo graduali ed inesorabili declassamenti”. I ringraziamenti sono rivolti “ai tanti sacerdoti che hanno partecipato per assicurare una compiuta e profonda celebrazione delle tante funzioni religiose che, attraverso la preghiera, hanno santificato e benedetto i cuori e le anime dei fedeli, dei pellegrini e dei devoti tutti i giorni dal primo al 13 di giugno in occasione della tradizionale ‘Tredicina di Sant’Antonio’ e poi sabato 17 e domenica 18 in concomitanza con i festeggiamenti civili, la fiera, la processione del Santo per tutte le vie del paese, i diversi spettacoli pirotecnici e i concerti serali”. Plauso anche per “tutti i membri del Comitato, i portatori della statua, il coro e la Congrega del Santissimo Rosario sempre in prima linea con impegno e passione per supportare, a diverso titolo, l’amministrazione parrocchiale e l’organizzazione della festa”. Parole di elogio sono state indirizzate “a tutte le Forze dell’Ordine, alle associazioni ed ai volontari che hanno assicurato e garantito la pubblica sicurezza, l’incolumità e la disciplina soprattutto nei momenti più intensi ed affollati dell’intera manifestazione: il locale Comando della Stazione dei Carabinieri di Fabrizia, il Commissariato di Polizia di Serra San Bruno e di Vibo Valentia, il Corpo della Polizia Locale, nonché la Protezione Civile e l’associazione comunale di volontariato”.

Un immenso ringraziamento è stato tributato anche “al sindaco, Francesco Fazio, che coadiuvato da tutta la sua Amministrazione comunale ha assicurato in questi giorni di grande festa gli aiuti, i contributi, le facilitazioni e la massima collaborazione che ha portato alla straordinaria riuscita della festa padronale a beneficio dell’intera collettività ed ha dato alle manifestazioni quella marcia in più che ormai da decenni stava andando scemando”.

I promotori manifestano “il ringraziamento più grande, più sentito, più intenso e carico di benedizione alla folla dei tanti fedeli, ai residenti, agli emigrati rientrati per la festa dopo tanto tempo, ai pellegrini ed ai devoti di tutta le regione che hanno voluto salutare e venerare quel grande Santo che da secoli protegge e benedice tutti coloro i quali si affidano al suo esempio e alla sua memoria per vivere una vita e compiere le azioni d’amore che dagli insegnamenti del Cristo svelano la strada per la vita Eterna al cospetto di Dio Padre Onnipotente”.

Dunque, si registra “un bilancio spiritualmente positivo, di preghiera e venerazione, al quale si aggiunge una straordinaria riuscita anche dei festeggiamenti civili”. Espresso infine “un ringraziamento a tutti anche dal punto di vista meramente economico perché le tantissime e generose offerte dei fedeli hanno permesso non solo di poter affrontare e pagare tutte le spese preventivate nel corso dell’organizzazione ma hanno pure lasciato nelle casse della chiesa un utile di quasi 6.000 euro che potrà essere utilizzato per le finalità religiose e a beneficio di tutti i fedeli e della collettività di Fabrizia”.