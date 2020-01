Fabrizia, fino a 25mila euro alle imprese che vendono prodotti locali e fungono da centro multiservizi

Il Comune di Fabrizia ha pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla legge 228/2012 per annualità 2014-2017.

In particolare, l’Avviso evidenzia i criteri e le modalità per la concessione di un finanziamento fino a concorrere alla spesa complessiva di 25.000 euro a piccole imprese per il potenziamento del proprio esercizio commerciale per la vendita, anche online, di prodotti alimentari (soprattutto tipici locali) e non solo e che funga anche da centro multiservizi per l’offerta alla cittadinanza, ai turisti ed alle imprese delle seguenti attività:

1) Punto vendita di prodotti commerciali e tipici locali;

2) Punto informativo e servizi di internet-point;

3) Servizi di facilitazione (pagamento bollette);

4) Centro di prenotazione consegna alle abitazioni locali di derrate alimentari e prodotti di prima necessità (es. farmaci);

5) Vendita mediante l’e-commerce di prodotti del territorio e di prenotazioni strutture turistiche locali;

6) Organizzazione di servizi di trasporto e consegna a domicilio a favore delle persone anziane o con autonomia ridotta;

L’esercizio commerciale dovrà quindi potenziare il proprio servizio orientandosi alla vendita di prodotti tipici locali, ma allo stesso tempo dovrà fungere da centro multiservizi volto a fornire alla cittadinanza, alle imprese locali ed ai turisti una serie di servizi di fondamentale importanza per un comune ad alta marginalità e spopolamento.

L’avvio della nuova funzionalità dell’attività commerciale e del centro multiservizi da parte delle imprese selezionate dovrà avvenire entro 6 mesi dalla determina di concessione del finanziamento.

In assenza di richieste per il servizio inerente il Bando, il contributo potrà essere erogato per l’apertura di nuove attività commerciali in grado di soddisfare più servizi, dai generi alimentari ai prodotti per la casa, con eventuali angoli tabacchi e servizi telematici.

Soggetti beneficiari sono le piccole imprese di Fabrizia già costituite che rispettino i parametri dimensionali di piccola impresa di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE n. 651/2014. Le domande vanno presentate entro il 30 marzo.